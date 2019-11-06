اونلاين | كول كورة - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT PLUS رابط ماتش ريال مدريد

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يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري 2019، YALLA SHOOT.

كورة أونلاين حيث يحل جالطة سراي ضيفا على ريال مدريد، مساء اليوم بملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي لتكرار الفوز على منافسه التركي، بعدما حقق فوزا عليه في تركيا بالجولة الماضية، مباراة ريال مديد ضد جالطة سراي، بث مباشر بدون تقطيع عبر KOORA ONLINE بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد، فشل في تحقيق الفوز مؤخرا على ريال بيتيس بالدوري الإسباني، رافضا هدية غريمة التقليدي برشلونة بعد هزيمته أمام ليفانتي بنفس الجولة، ويتصدرا الجدول سويا برصيد 22 نقطة، تابع بث مباشر كورة ستار مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا KOORA STAR.

موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

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يستضيف ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي في مباراة قوية، في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

ويذاع لقاء ريال مدريد الإسباني ضد جالطة سراي التركي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية beIN Sport HD1، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة، كوول كورة ريال مدريد يستضيف جالطة سراي بدوري أبطال أوربا COOL KORA.

الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي، بالجولة الرابعة، لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جالطة سراي التركي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين، alostora تابع مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي بالجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بموقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس KOORA PLUS بدوري أبطال أوروبا.