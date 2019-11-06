اونلاين | «يلا شووت» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر UEFA League كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد "قناة مفتوحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر UEFA League كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد "قناة مفتوحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع (الخليج 365 الرياضي) خدمة بث مباشر KORA ONLINE TV لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020 من خلال روابط بث مباشر مختلفة تناسب جميع السرعات وبجودة فائقة، وتقام اليوم الأربعاء 6 – 11 – 2019 مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني وجالطة سراي التركي علي ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي في الجولة الرابعة من البطولة الأوروبية، تابع لايف مباراة الريال KORA MATCH لايف.

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تابع لايف Live bein sports بث مباشر مباريات نادي ريال مدريد الأوروبية NOW، ويدخل الريال مباراة جالطة سراي اليوم الأربعاء وفي جعبته 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل وهزيمة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بينما يتذيل الفريق التركي الترتيب برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين، شاهد لايف مباراة الميرينجي حصريًا KORA STAR

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YALLA SHOOT (بلس) – بث حي لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا LIVE GOAL، وتنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي عندما تشير عقارب الساعة للعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة (CAIRO)، بينما تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة (MAKKA EL-MKRAMA)، والساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي (جرينتش)، وذلك اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري على ملعب (سانتياجو برنابيو).

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من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مباراة اليوم ضد جالطة سراي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال- رافاييل فاران- سيرخيو راموس- مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو- توني كروس- لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو- ايدين هازارد- كريم بنزيما

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ستكون المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وجالطة سراي NOW MATCH متاحة في تمام الساعة العاشرة مساءًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD1 بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي)، كما يمكنكم متابعة بث مباشر KORA4HD لمباراة الريال اليوم من خلال روابط البث المباشر المتاحة عبر موقع الخليج 365 الرياضي ورابط الاسطورة LIV7HD.