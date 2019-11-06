اونلاين | «NOW كورة لايف» مشاهدة مباراة ريال مدريد جلطة سراي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الملكي NOW

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YALLA SHOOT ينتظر عشاق كرة القدم العالميه مباراة اليوم قوية تجمع بين ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقام علي ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل المرينجي، في لقاء يسعي فيه الريال للفوز ومحو النتائج السلبيه للفريق خلال الفترة الحاليه، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

KOORA ONLINE موعد مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

YALLA SHOOT ملعب سانتياجو بيرنابيو يستضيف اليوم الأربعاء، مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

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KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

KOORA LIVE تقام مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي KOORA STAR.

وكان ريال مدريد بدأ البطولة الأوروبيه بشكل سئ هذا الموسم بخسارة كبيرة إمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثيه ثم تعادل أمام كلوب بروج البلجيذي بهدفين لكل فريق ولم يفز سوى في لقاء واحد بالمجموعه الاولي علي جالطة سراي بهدف سجله توني كروس الجولة السابقه، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

وسيقود ريال مدريد اليوم الدولي البلجيكى إيدين هازارد بجانب الفرنسي كريم بنزيمة ورودريجو الذى سيخوض اللقاء لغياب خاميس رودريجيز وجاريث بيل وأيضا فينسيوس، بينما سيغيب الظهير اودرزيولا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.