اونلاين | رابط مباشر يلا شووت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط KORA مباشر NOW

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بث مباشر يلا شووت ريال مدريد وجلطة سراي كوورة أون لاين يلا شوووت ريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع ريال مدريد وجلطة سر اي، يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره جلطة سراي التركي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوربا.

ملعب مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بدوري الأبطال

يستضيف ملعب سنتياجو برنابيو أحداث اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وجلطة سراي التركي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوربا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي :-

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري الأبطال بشكل حصري على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف تذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد فريق جالطة سراي التركي على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ترتيب مجموعة الريال في دوري الأبطال :-

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق جالطة سراي بالجولة الماضية في تركيا بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الألماني توني كروس في الشوط الأول من اللقاء، وكان هذا هو الفوز الأول للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتين.

4- جالطة سراي نقطة واحدة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي :-

موعد مباارة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر في دوري أبطال أوربا اليوم الأربعاء

تنطلق مواجهة ريال مدريد وجلطة سراي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

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بث ملاشر يلا شوووت كورة ستار ريال مدريد، فيما أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، بينما ضمت القائمة 19 لاعبًا، حيث يستضيف ريال مدريد نظيرن جالطة سراي، مساء غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

الهجوم: هازارد، بنزيما، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، رودريجو

وكان ريال مدريد فاز ذهابًا على جالطة سراي بملعبه بهدف دون رد، ليعزز موقفه في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط في مجموعته التي تضم باريس سان جيرمان وكلوب بروج أيضًا.

وفشل ريال مدريد، في تحقيق الفوز مؤخرا بالليجا الإسبانية، محققا تعادلا مخيبا أمام ريال بيتيس، سلبيا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني.

وسيغيب عن صفوف نادي ريال مدريد في المباراة أمام جلطة سراي، كلًا من: الويلزي جاريث بيل، والإسباني ماركو أسينسيو بسبب الإصابة، حيث لن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام جلطة سراي على النحو التالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – ألفارو أودريوزولا.

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة – رودريجو.