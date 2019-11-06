كوستا يؤهل اليوفنتوس الى دور السادس عشر علي حساب موسكو

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

فاز اليوفنتوس الايطالي علي مستضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات بدورى ابطال اوروبا .

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تقدم اليوفنتوس الايطالي في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعب الوسط الويلزى ارون رامزى ، وعاد أصحاب الأرض للنتيحة في الدقيقة الثانية عشر عن طريق الجناح المميز اليكسي معلنا تعادل الفريقان بهدف مقابل هدف ،انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي .

اجراء ساري مدرب اليوفنتوس في الشوط الثاني ساهمت بتغيير النتيجة وتحقيق الانتصار ,قد أدخل لاعب الوسط الاوروجوياني بيناتكور بدلاً من الألماني خضيرة، وادخل دوجلاس كوستا عريس المباراة بدلاً من رامزى وأخرج نجم الفريق رونالدو وحل محله الأرجنتيني باولو ديبالا، شهدت الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الثاني، تسجيل اليوفنتوس هدف الانتصار والتأهل الي دور السادس عشر عبر الجناح البرازيلي الأيسر دوجلاس كوستا، لتنتهي المقابلة بفوز اليوفنتوس علي حساب لوكوموتيف موسكو بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة واصل اليوفنتوس تصدر مجموعته برصيد ١٠نقاط، بينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند ٣نقاط في المركز الثالث بالمجموعة التي شملت ناديي بايرن ليفركوزن واتليتكو مدريد.