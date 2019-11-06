مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر 06-11-2019 دوري أبطال أوروبا

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الأربعاء 6 نوفمبر 2019 يقدم موقع الخليج 365 يوتيوب مباريات يوتيوب البث المباشر للمباريات يلا كورة بث مباشر بجودة عالية بدون تقطيع يلا كورة بث مباشر الليلة لمشاهدة يوتيوب يلا كورة شوت يوتيوب مباريات اليوم بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر بث مباشر بتاريخ اليوم الاربعاء 06-11-2019 دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق غلطة سراي لخوض مباراة أمام فريق ريال مدريد في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، المباراة مقرر اقامتها على ملعب سانتياجو برناييو،

موعد المباراة وتوقيت مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم تقام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش. يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي روابط لبث المباشر للمباريات يوتيوب مباريات اليوم.

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