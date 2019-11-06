شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره كلوب بروج على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان تشكيل فريقة كالتالي : حراسة المرمى: نافاس. خط الدفاع: بيرنات - كيمبمبي- سيلفا - داجبا. Advertisements خط الوسط: ماركينيوس - فيراتي - جابي. خط الهجوم: ديماريا - إيكاردي - مبابي. بينما أعلن فيليب كلمينيت مدرب كلوب بروج البلجيكي تشكيله فريقة كالتالي : حراسة المرمى: مينيوليه. خط الدفاع: كوسونو - ميشيل - ديلي - ريكا. خط الوسط: فاناكن - بلانطا - ريتس . خط الهجوم: دياتا - أوكريك - خط دينيس. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثالث برصيد نقطتين.

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