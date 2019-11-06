شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة نارية لجوارديولا لمباراة أتالانتا والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريقي أتالانتا وضيفه مانشستر سيتي لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب السيتي عن تشكيل فريقه للمبارة والذي جاء كما يلي. مانشستر سيتي Advertisements إيديرسون ميندي - فيرناندينيو - أوتاميندي - كانسيلو جوندوجان - دي بروين - بيرناردو سيلفا رياض محرز - خيسوس - ستيرلنج بينما أعلن المدرب جاسبريني عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كما يلي جوليني تولوي - بالومينو - ديميتسي فريولير - هاتيبوير - باسيليتش - دي رون - كاستاني إيليسيتش - جوميز.

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