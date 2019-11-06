زيدان يدفع بالقوة الضاربة أمام جالتا سراي بدوري الأبطال 

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق جالتا سراي بعد قليل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاءت ‏تشكيلة ريال مدريد الإسباني كالتالي :"كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، راموس ، مارسيلو ، كاسيميرو ، فالفيردي ، كروس ، رودريجو ، بنزيما و هازارد".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب جالتا سراي الدولي بمدينة اسطنبول التركية.