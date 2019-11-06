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النصر يزاحم الهلال على الصدارة بثنائية في مرمى الفيصلي

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأربعاء 6 نوفمبر 2019

حقق نادي النصر السعودي فوزاً مؤزراً على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة التاسعة في دوري المحترفين السعودي في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الملك فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

  جاء هدفي المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المغربي عبدالرازق حمدالله بهدف مبكر في الدقيقة 11 وعزز النتيجة زميله البرازيلي جوليانو في الدقيقة 28.

 بهذه النتيجة يرتفع رصيد العالمي للنقطة 20 ويشترك في الصدارة مع غريمة الهلال بفارق الأهداف لصالح الزعيم، بينما يظل الفيصلي رابعاً برصيد 17 نقطة.

بدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي.

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براد جونز

الغانم - مايكون - مادو - العبيد

الخيبري - بيتروس

أمرابط - جوليانو - الشيري

حمدالله.

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