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قائمة روما لمواجهة بوروسيا في اليوربا ليج

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة روما لمواجهة بوروسيا في اليوربا ليج والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أعلن المدير الفني لفريق روما الإيطالي "باولو فونسيكا" عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره بوروسيا مونشجلادباخ الألماني، ضمن لقاءات دوري مجموعات الددوري الأوروبي، حيث المباراة المنتظر إنعقادها مساء غدا الخميس على ملعب "بوروسيا بارك" بالعاشرة مساء.

وضمت قائمة الذئاب الأسماء التالية:

حراسة المرمى: كاردينالي، لوبيز، ميرانتي.

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خط الدفاع: سانتون، كورلاوف، سمولينج، خوان جيسوس، كالافيوري، فازيو، فلوريزي.

خط الوسط: بيروتي، باستوري، زانيولوا، فيرتوت.

خط الهجوم: كلويفرت، ادين دجيكو، أوندير، انتونوتشي.

جدير بالذكر أن روما يسير خلال الفترة الماضية، على الطريق الصحيح نحو الكالتشيو بتواجده بالمرتبة الثالثة، بينما يحتل في دوري مجموعات اليوربا ليج صدارة المجموعة العاشرة برصيد ٥ نقاط.

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