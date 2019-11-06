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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق نجاح هازارد مضمون والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
ضم فريق ريال مدريد هذا الصيف لاعب وسط الهجوم "إيدين هازارد" من تشيلسي الإنجليزي، حيث لم تثمر الصفقة المنتظرة حتى بنتائج ملموسة كما توقع البعض.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات هامة من لاعب الفريق السابق الفغرو اربيلوا، الذي صرح بالتالي:
قال الفارو، هازارد لاعب نميز ومختلف عن باقي اللاعبين ونجاحه مضمون ولدي ثقة بصنعه للفارق مع الريال.
وشدد: أنه من الصعب الفوز بكل مباراة خلال الفترة الحالية نظرا لشدة وحدة التنافس، التي باتت متواجدة بين كافة الفرق.
وأضاف: لابد من الاستمرار والاسراع برفع الاستعدادات لأقصي حينما تكون البطولات على محك حقيقي.
وأختتم الفارو اربيلوا: أن مباراة ريال مدريد هذا المساء أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا مهمة والفوز بها ضروري للغاية ولدينت ثقة مع المشجعين بأنه يمكننا تحقيق ذلك.
جدير بالذكر أن هازارد صارع طيلة موسمين، حتى ينتقل للفريق الملكي، بعد عناد من إدارة البلوز تشيلسي، إلا أن إصراره انتصر أخيرا وأصبح نجما من قوام البلانكو الأساسي.
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