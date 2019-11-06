لاعب اتحاد جدة السابق: المسؤولين في النادي خيبوا أمالي

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

انتقد اللاعب البرازيلي ديجو سوزا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي السابق في تصريحات صحفية أن إدارة نادي الاتحاد خيبوا آماله بعد التعامل معه بطريقة غير احترافية.



وأضاف دي سوزا:"محمد نور لاعب عظيم وبمثابة فريق كامل كنت سعيد للغاية للعب معه في صفوف نادي اتحاد جدة في تلك الفترة هو كان روح ونبض الفريق و السعودية بأكملها ، محمد نور كان يستحق الاحترف خارجياً في أكبر فرق العالم لأنه كان لاعبا رائعاً".

واختتم ديجو دي سوزا تصريحاته قائلا:" جماهير نادي اتحاد جدة السعودي عظيمة للغاية ، لازلت أتذكر ترديدهم لاسمي حتى الآن ، أنهم يشبهون مدرجات البرازيل كثيرا في التشجيع".