ظهور جاياردو يقلب الطاولة بعقل برشلونة والثنائي الهولندي

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

استمر مسلسل النتائج المخيبة لللأمال الكتالونية لدى محبي ومشجعي برشلونة، الذي تعرض بالأمس لتعادل سلبي بدوري أبطال أوروبا وقبله هزيمة مدوية أمام ليفانتي بثلاثية خلال مسابقة الدوري الإسباني.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ظهور مدرب ريفير بليت "جاياردو"، قد الأمور رأس على عقب، بعدما كان رونالد كومان الأقرب لخلافة فالفيردي خلال العام المقبل ٢٠٢٠، حسبما أفاد "نيكو جان" المدير الرياضي للمنتخب الهولندي بأن هناك شرط بعقد مدرب الطواحين يقضي بانتقاله فور انتهاء يورو ٢٠٢٠.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أنه كان بالصورة أيضا إيريك تن هاج مدرب أياكس، إلا ان المدرب الشاب تمسك بالبقاء هناك.

ووفقا للصحيفة القريبة من الفريق، أن ظهور جاياردو بالصورة واقترابه بقوة يعود لنتائجه المميزة مع فريقه الأرجنتيني خاصة بكوبا ليبرتادوريس وتتويجه ببطولة العام الماضي وكذلك إقصائه لذات الفريق من نصف نهائي البطولة، حتى يكون من أفضل المدربين بقارة أمريكا الجنوبية.

واختتمت الصحيفة، أن حظوظ جاياردو عالية نظرا لتصويت ميسي من قبل له بجائزة أفضل مدرب، كذلك هو الآن رأس برأس مع رونالد كومان ليكونا هما فقط الأقرب لتولي زمام الأمور الفنية لدى البلوجرانا.