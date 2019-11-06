تغييرات في تشكيل اليوفنتوس الرسمي أمام لوكوموتيف موسكو

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

اليوم في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق يحل اليوفنتوس الايطالي ضيفاً ثقيلاً علي مضيفه لوكوموتيف موسكو في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى ابطال اوروبا. يبحث السيدة العجوز عن الحصول علي الثلاث نقاط لضمان التأهل مبكرا الي دور السادس عشر من دورى ابطال أوروبا.



قرر السيد ساري مدرب اليوفنتوس إجراء تغييرات في تشكيلة الفريق المشاركة أمام لوكوموتيف موسكو ، حيث سيشارك المدافع التركي ديميرال بدلا من المدافع الهولندى دي ليخت ،ويشارك لاعبي الوسط الويلزى ارون رمزى و الألماني سامي خضيرة بدلاً من الاوروجوياني الشاب بيناتكور وجناح وصانع العاب الأرجنتيني باولو ديبالا.

تشكيل يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو

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حراسة المرمي : تشيرني خط الدفاع: ساندرو_ ديميرال_ بونوتشي _ دي تشيلي خط الوسط : سامي خضيرة_ بيانيتش _ ماتويدي_ رمزى خط الهجوم: هيجواين _ رونالدو

الجدير بالذكر أن السيدة العجوز انتصر علي لوكوموتيف في مباراة الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف .

ترتيب الفريقان.

يحتل اليوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 7النقاط ، ببنما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3نقاط.