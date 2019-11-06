- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل اليوفنتوس الرسمي أمام لوكوموتيف موسكو والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
اليوم في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق يحل اليوفنتوس الايطالي ضيفاً ثقيلاً علي مضيفه لوكوموتيف موسكو في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى ابطال اوروبا. يبحث السيدة العجوز عن الحصول علي الثلاث نقاط لضمان التأهل مبكرا الي دور السادس عشر من دورى ابطال أوروبا.
قرر السيد ساري مدرب اليوفنتوس إجراء تغييرات في تشكيلة الفريق المشاركة أمام لوكوموتيف موسكو ، حيث سيشارك المدافع التركي ديميرال بدلا من المدافع الهولندى دي ليخت ،ويشارك لاعبي الوسط الويلزى ارون رمزى و الألماني سامي خضيرة بدلاً من الاوروجوياني الشاب بيناتكور وجناح وصانع العاب الأرجنتيني باولو ديبالا.
تشكيل يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو
حراسة المرمي : تشيرني خط الدفاع: ساندرو_ ديميرال_ بونوتشي _ دي تشيلي خط الوسط : سامي خضيرة_ بيانيتش _ ماتويدي_ رمزى خط الهجوم: هيجواين _ رونالدو
الجدير بالذكر أن السيدة العجوز انتصر علي لوكوموتيف في مباراة الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف .
ترتيب الفريقان.
يحتل اليوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 7النقاط ، ببنما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في تشكيل اليوفنتوس الرسمي أمام لوكوموتيف موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.