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توخيل يرفض تدريب بايرن ميونخ 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 6 نوفمبر 2019

يعيش توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي موسم جيد ونتائج جيدة ، حيث الفوز اليوم في مسابقة دوري ابطال اوروبا يضمن له الصعود للادوار الاقصائية من البطولة ، وفي بطولة الدوري فهو المتصدر وعن جدارة .

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كشفت صحيفة "سبورت بيلد" الالمانية ان المدرب الالماني قد رفض تدريب بايرن ميونخ بعد توصل ادارة النادي البافاري ليكون خليفة الكرواتي "نيكو كوفاتش" علي مقاعد البدلاء .

واضافت الصحيفة ان توخيل يريد استكمال ولايته مع باريس سان جيرمان وانه لا يريد الرحيل عن النادي الفرنسي في الوقت الحالي وبأنه سعيد مع النادي . 

الجدير بالذكر ان عقد توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي سينتهي في يونيو ٢٠٢١ ، ويبدو ان النادي سيدخل في مفاوضات التجديد مع المدرب الذي يقدم نتائج جيدة مع الفريق هذا الموسم ، ولا نية للنادي في الاستغناء عنه .

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