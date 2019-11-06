مفاجأة في تشكيل بايرن ميونخ أمام اوليمبياكوس

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

استبعد مدرب بايرن ميونخ الجديد "هانز فليك" فيليب كوتينهو ، وزميله تياجو الكانترا من تشكيل مباراة الليلة في مفاجأة قد تحرم الفريق البافاري من ثلاث نقاط مهمة .

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وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"عن اعتزام فليك استبعاد الثنائي، فيليب كوتينيو وتياجو ألكانتارا، من تشكيلة بايرن الأساسية في مباراة الليلة لأسباب فنية .

ويستعد فليك لقيادة بايرن في أول مباراة له، بعد تعيينه مدربًا للفريق، عند مواجهة أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا برصيد ٩ نقاط ، والفوز اليوم يضمن له الصعود الي الادوار الاقصائية ، بينما يحتل اولمبياكوس المركز الاخير بنقطة واحدة .