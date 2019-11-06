نجم اياكس يحلم باللعب في صفوف برشلونة 

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الأربعاء 6 نوفمبر 2019
أعرب نجم اياكس الهولندي "ديست" عن رغبته باللعب في صفوف فريق برشلونة الاسباني في المستقبل ، ويضع هذا هدفا له يريد الوصول اليه .
ويري "ديست" ان برشلونة واحد من افضل الفرق في العالم ويملك فلسفة خاصة ، وهذا يجعل اللاعب يتمني ان يكون من احد لاعبي الفريق الاسباني بجوار زميله السابق في الفريق الهولندي دي يونج ، والذي انضم حديثا هذا الموسم لصفوف البلوغرانا .
وحقق اياكس تعادل مثير مع نظيره تشيلسي امس في إطار منافسات دوري ابطال اوروبا ، الجولة الرابعة من إياب دور المجموعات ، حيث تعادل الفريقين بنتيجة٤/٤ في مباراة كانت هي الاجمل إثارة وتشويق في هذه الامسية .
ويشارك اياكس الصدارة كلا من تشيلسي وفالنسيا ب٧ نقاط لكلا منهما ، بينما يغرض ليل الفرنسي وحيدا في المركز الاخير بنقطة واحدة ، لتشتعل المنافسة في هذه المجموعة .
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