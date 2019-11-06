محمد رمضان مع أبوتريكة وجمعة ونادر السيد في مباراة نجوم أفريقيا ونجوم العالم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر محمد رمضان، ضمن فريق «نجوم أفريقيا» مع نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب. ونشر الحساب الرسمي لقناة «أبوظبي الرياضية» لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم أفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. Advertisements وتشهد مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء. تريكة و جمعة و نادر السيد و الفنان محمد رمضان - خلال مباراة نجوم افريقيا امام نجوم العالم بمدينة العيون المغربية أبو تريكة ونادر السيد ووائل جمعة ومحمد رمضان في مباراة نجوم أفريقيا وأبطال العالم بمدينة العيون المغربية ويتكون منتخب نجوم أفريقيا من أساطير كروجيه ميلا وأبوتريكة وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا. أما منتخب العالم فتكون من البرتغالي لويس فيجو وريفالدو وكافو وبيبتو من البرازيل وتريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا وآخرين.

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