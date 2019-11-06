شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يقرر فتح مران المنتخب الأوليمبي غدًا امام وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب السابعة مساء الغد (الخميس) موعدا لمرانه الأخير على ستاد بترو سبورت استعدادا لمواجهة مالي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعة المقبل وحتي ٢٢ نوفمبر الجاري، وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتقرر أن يكون المران مفتوحا لكل وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب الأولمبي ورمضان صبحي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة في الواحدة والنصف ظهرا وينظم المؤتمر بمعرفة الكاف.