شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد النجم الأحمر في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 يلتقي فريق النجم الأحمر أمام نظيره فريق توتنهام ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة على ملعب ريد ستار ستاديوم .

وجاء تشكيل النجم الأحمر كالتالي : حراسة المرمى : ميلان بورجان . خط الدفاع : ميلان روديتش - ميلوش ديجينيك - نيمانيا ميلونوفيتش - ماركو جوبلغيتش . خط الوسط : نيكوش بيتروفيتش - دوسان جوفانستش - رجيف فات لا بارا - ماركو مارين - ماتيو جارسيا . Advertisements خط الهجوم : ميلان بافكوف . بينما جاء تشكيل توتنهام كالتالي : حراسة المرمى : باولو جادزانيجا . خط الدفاع : داني روز - إيريك داير - دافينسون سانشيز - خوان فويث . خط الوسط : تانجوي ندومبيلي - موسى سيسوكو - سون هيونج مين - ديلي ألي - جيوفاني لو سيلسو . خط الهجوم : هاري كين . يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب المجموعة الثانية ، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط .

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