شكرا لقرائتكم خبر عن «رالي العلا - نيوم»: بن سعيدان الأسرع.. وثقب الإطار يعرقل الراجحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

انطلقت اليوم (الأربعاء) المُنافسات الفعلية لرالي العُلا ـ نيوم، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية «تويوتا» للراليات الصحراوية، حيث خاض المُتسابقون المرحلة الخاصة الأولى «العُلا ـ 1» بطول 212 كم، بدأت من الرفيعة وانتهت في قرية عين حول محافظة العُلا.

ونجح السائق السعودي ياسر بن سعيدان على متن سيارته «الميني» في فرض اسمه على رأس جدول الأوقات، بعد انهائه المرحلة خلال 1:47:08 ساعة، تلاه الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي «بيجو» بفارقٍ يقل عن 4 دقائق، رغم المشاكل الملاحية التي واجهها.

واكتفى السعودي يزيد بن محمد الراجحي على متن سيارته «تويوتا»، والفائز بلقب الجولة الماضية في رالي القصيم، بالوصول ثالثاً، حيث عانى جُملةً من المشاكل أوجزها في تصريحه: «تعرضنا لانثقاب في أحد الإطارات، واستعصى علينا فك أحد براغي العجلة الخلفية اليُمنى لفترةٍ طويلة عندما أردنا استبدالها، وهنا خسرنا كثيراً من الوقت الثمين».

وما يزال الراجحي ضمن دائرة المُنافسين مع تأخره بـ6:24 دقيقة فقط عن مُواطنه المُتصدِّر، وتعهَّد بالسعي لتعويض هذا الفارق في المراحل القادمة.

وفور انتهاء المرحلة الأولي، صرح الشيخ القاسمي قائلاً: «سارت الأمور على ما يُرام معنا، إلا أننا تُهنا عن المسار عند الكيلو 47 داخل المرحلة وخسرنا بعض الوقت، لكن نجحنا بالعودة للمسار الصحيح ومُواصلة القيادة بسُرعة لتعويض الوقت الذي خسرناه».

أما السائق الإسباني فِرناندو ألونسو «تويوتا»، فقد سجَّل نتيجةً جيدةً بإنهائه مرحلة اليوم رابعاً، رغم مُنافسته بين سائقين كبار لهم خبرةٌ بالراليات الصحراوية، مما يُشير إلى أن «الماتادور» يتعلَّمُ دروسه جيدًا خارج الحلبات، فيما أكمل السائق السعودي عيسى الدوسري «نيسان» ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

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وقال ألونسو بعد نهاية المرحلة: «كان اليوم جميلاً رغم أنه كان طويلاً بمسافة أكثر من 200 كيلومتر، والجيِّد فيه أننا لم نُواجه مشاكل تُذكر على غرار ما حصل معنا في جنوب أفريقيا والمغرب، وهذا أمرٌ مُهمٌ للغاية من أجل الاستعدادات والتحضيرات لرالي داكار، والتقدُّم في البرنامج المُتبَّع واكتساب خبرة قيِّمة».

وأضاف: «مع اكتسابي للثقة سأعمل غداً على رفع وتيرة أدائي، ولقد أُعجبتُ كثيراً بالمناظر الخلّابة في المنطقة وحول المسار، وكان من الرائع رُؤيتها، وعلى العُموم كان اليوم المنشود بلا مشاكل وعمل مُستمر».

وأنهى السائق السعودي يوسف السويدي «نيسان» مرحلة اليوم أولاً في فئة سيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل «تي 2»، والـ14 في الترتيب العام بتوقيت 2:18:30، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة «باغي» «تي 3»، بتوقيت 2:20:17، واحتل المركز الـ15 في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات النارية العادية، تصدَّر الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم «كاي تي أم» نتائج مرحلة اليوم بتوقيت 3:07:42، تلاه مُواطناه محمد العُريني وعبدالله الهلال، وكلاهما يُشارك على درّاجات هوندا.

أما فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كواد»، فتصدرَّها الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتوقيت 2:59:30، تلاه مُواطناه رياض العُريفان وسُفيان العُمَر، وجميعهم يمتطون «كواد» ياماها.

أما غداً (الخميس)، فسيخوض السائقون المرحلة الخاصة الثانية «العُلا ـ 2» بطول 212 كم، تبدأ في الرفيعة وتنتهي في قرية عين.

ويُعتبر رالي «العُلا ـ نيوم» من فئة الراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري».