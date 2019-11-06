الاتفاق يخشى الخروج واللحاق بالقادسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يخشى الاتفاق اللحاق بجاره القادسية والخروج من دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على التقدم على ملعب النجمة بالقصيم، ضمن 5 مباريات تشهدها المسابقة اليوم، في ظل توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق والتقدم

يخشى الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي حدوث المفاجأة، بعد خروج جاره القادسية على يد ضيفه الروضة أمس الأول، حيث سيزج المدرب بتشكيلته الأساسية مع احتمالية الدفع بهزاع الهزاع في خط المقدمة وبفيليب كيش في وسط الميدان في ظل جاهزية علي الخيبري الذي سيلعب كمتوسط دفاع، فيما سيغيب نعيم السيلتي للإصابة.

بينما يسعى مدرب التقدم المصري تامر مصطفى لتأمين مناطقه الدفاعية وخط المنتصف واستغلال عاملي الأرض والجمهور واللعب على إمكانات الفريق للخروج ببطاقة التأهل لدور الستة عشر من المسابقة.

الحجاز وضمك

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وعلى استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة يستضيف فريق الحجاز القابع في دوري الدرجة الثانية ضيفه فريق ضمك في مواجهة تميل فيها الكفة للضيف ضمك الصاعد حديثا لدوري المحترفين، في حين يسعى الحجاز صاحب الأرض والجمهور لإقصاء ضيفه ضمك وخطف بطاقة التأهل.

الطائي والوشم

وفي حائل يستضيف الطائي صائد الكبار صيفه الوشم في الدور نفسه على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في منازلة تميل فيها الكفة للمستضيف الطائي بقيادة مدربه المونتنقيري جيلكو توما سفيتش الذي يسعى لإحباط مفاجأة الوشم.

الشعلة والصقور

وعلى استاد نادي الشعلة بالخرج، يحل فريق الصقور بتبوك ضيفا على الشعلة، حيث يعمد الإسباني خوان ماكيدا مدرب الشعلة لانتهاج الأسلوب الهجومي منذ بداية المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور وتسجيل هدف مبكر منعا للتراجع المتوقع من نادي الصقور الذي سيعمد مدربه الوطني مازن البلوي للعب بطريقة دفاعية وانتهاج أسلوب الارتداد السريع في الهجمات العكسية.

نجران والخلود

وسيكون استاد جامعة نجران مسرحا للمواجهة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنجران مع ضيفه الخلود، ويأمل الأول بقيادة مدربه هيرون ريكاردو إلى استعادة أمجاد الفريق الذي كان ملء السمع والبصر حتى سنوات قريبة، فيما يتمنى الخلود الذي يدربه المصري عبدالله درويش في أن يحقق المفاجأة ويتأهل للدور التالي.