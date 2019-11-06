محاكمة لاعب المنتخب الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

ذكر تقرير إخباري بريطاني أمس أن جوي بارتون اللاعب السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، سيخضع للمحاكمة في عام 2020، بتهمة الاعتداء البدنى.

واتهم بارتون «37 عاما»، والذي يتولى حاليا تدريب فريق فليتوود المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (بعد الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية) بالاعتداء على دانييل ستيندل الذي كان مدربا لفريق بارنسلي، في مباراة جمعت الفريقين في أبريل الماضي.