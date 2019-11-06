76 متسابقا يتنافسون على لقب رالي العلا نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - العلا

انطلق أمس سباق سيارات ودراجات رالي العلا نيوم في مرحلته الأولى، والذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بمسافة 212 كيلومترا، بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية، من داخل المملكة وخارجها.

ويتألف الرالي من 4 مراحل تنافسية ما بين محافظة العلا ومنطقة نيوم. وبدأت المرحلة الأولى اليوم من «الرفيعة» جنوب محافظة العلا وتنتهي في قرية «العين»، تليها المرحلة الثانية اليوم في نفس مسار الرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة غدا، وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا، وتبدأ من «أبو القزاز» وتنتهي في «العمود». وأخيرا المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا بعد غد، وتبدأ في «المويلح» وتنتهي في «تريم».