تين كات يحدد مصير العبدلي في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

عقد المدير الفني الجديد للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد هينك تين كات اجتماعا أمس بالمدرب الوطني محمد العبدلي، وذلك للتباحث حول استعدادات الفريق لمواجهة الرياض غدا، ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وسيقرر تين كات اليوم مسألة قيادته للفريق في مواجهة الرياض كأول مهامه الرسمية أو استمرار العبدلي في إطار الإعداد للقاء، في حين يكتفي الهولندي بالمتابعة ورصد الملاحظات، حيث اعتمدت قائمة الفريق الاتحادي في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي قائمته نفسها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون أي تغيير.

وخلال اليومين المقبلين ستجتمع إدارة أنمار الحائلي بالجهاز الفني الجديد لبيان مدى احتياجه لعناصر الجهاز التدريبي الحالي بقيادة العبدلي ومساعده المصري علي عباس.

واختار تين كات المساعدين الأساسين له، وهما بيت هامبيرج وديني لاندزات، وهما مواطناه، وسبق لهما العمل معه لفترات كانت آخرها في نادي الجزيرة الإماراتي في موسم 2018.