«نادا» يطالب بعقوبات صارمة على روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتوفيتشى قال رئيس الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات «نادا» أندريا جوتزمان إنه يجب فرض عقوبة صارمة ضد روسيا في حالة ثبوت صحة ادعاءات قيامها بتزوير بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. وقال جوتزمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «إذا ثبت صحة وقوع التلاعب أرى أن المشاركة من جانب روسيا في دورات الألعاب الأولمبية ستكون غير مبررة». وأضاف «إذا ظهرت الحقائق وبات من الواضح أن تلاعبا قد حدث، يجب فرض عقوبات حقيقية.»



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