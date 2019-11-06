كلوب يطالب بتعديل كأس إنجلترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورجن كلوب إنه من المفترض إقامة منافسات الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من جولة واحدة، بدلا من إقامتها من جولتي ذهاب وإياب، من أجل تفادي ازدحام جدول المباريات.
ومن المفترض أن يلتقي ليفربول مع أستون فيلا في دور الثمانية بالبطولة في 17 ديسمبر المقبل، لكن ليفربول يرتبط بمباراة في اليوم التالي في كأس العالم للأندية المقررة في قطر.
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