3 حكمات يدرن مباريات أمم أفريقيا بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على 25 حكما لقيادة مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي تقام بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 من الشهر الحالي والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واختارت لجنة الحكام بالكاف برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكما لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة، من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدا، منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا، وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات (كاف) التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم أفريقيا.

وسيكون التونسي سليم بالخواص «40 عاما» أكبر حكام الساحة سنا، فيما سيكون أصغرهم الجابوني بيير أتشو «27 عاما» الذي دخل القائمة الدولية في بلاده عام 2018، ويعد الأحدث بين حكام البطولة.