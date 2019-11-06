شكرا لقرائتكم راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد ودية منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ميتشو المدير الفني الصربي لنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل، وذلك عقب فوز الفريق على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي.

ونجح الزمالك اليوم في تحقيق الانتصارعلى منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري تتوقف حالياً نظراً لارتباط المنتخب الأول بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021، بالإضاقة إلى خوض المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي ستقام في مصر.