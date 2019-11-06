شكرا لقرائتكم الزمالك يتعاقد شركة عالمية لتحليل الأداء البدني والفني للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى نادي الزمالك الاتفاق مع شركة عالمية لتزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة. بنادي الزمالك لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة. ويستعد الفريق الكروي الأوللاستئناف مباريات بطولةالممتاز عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة. ويامل المدرب الصربي ميتشو في الوصول الى الأسباب التي أدت الى تراجع أداء الفريق البدني والفني للاعبين خلال مباريات الدوري المصري الممتاز بعد البداية القوية للفريق فور توليه المسئولية وفوزه ببطولة كأس مصر.

وتوفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: ١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) . Advertisements ٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) . ٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) ٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعاقد شركة عالمية لتحليل الأداء البدني والفني للاعبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.