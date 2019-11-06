الخليج 365 يكشف موقف أحمد فتحى من التجديد للأهلى؟...

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جدة - عمرو شويل يعد أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، على رأس المطلوب تجديد عقودهم من قبل الجهاز الفنى والإدارة الحمراء. وينتهى عقد أحمد فتحى مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلال الميركاتو الشتوى المقبل. وعلم "الخليج 365" أن أحمد فتحى رحب بالتجديد للأهلى والاستمرار، نظرا لحبه للنادى وارتباطه لجماهيره، بل وأبدى استعداده لختام مسيرته الكبيرة داخل القلعة الحمراء. وأكد أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ، أنه على الرغم من تلقيه العديد من العروض المغرية سواء محليا أو خارجيا وعلى الرغم من التأخر فى التحدث معه بملف التجديد، إلا أن خياره الأول حتى الآن هو الاستمرار مع الأهلى، تاركا تحديد مدة التجديد لإدارة النادى، مؤكدا استعدادا التوقيع على بياض.

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