شكرا لقرائتكم 4 لاعبين فقط على طائرة الأهلي العائدة من الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة بعد عودته من دبي، عقب انتهاء فترة المعسكر التدريبي الذي أقيم في هناك، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلي 6 نوفمبر الجاري.

وشهدت طائرة الأهلي عودة 4 لاعين فقط وهم الحارسين شريف اكرامى وعلي لطفي والمدافع محمود متولى وصالح جمعة، فيما أستمر باقي اللاعبين الغير دوليين هناك بعد حصولهم على أذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وعادت بعثة الأهلي بدون اللاعبين الأفارقة بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم، بينما سبق اللاعبين الدوليين بعثه الفريق في الوصول إلى القاهرة اول امس الاثنين للانضمام إلي المنتخب الوطني ،بعد التنسيق مع الجهاز الفني للأهلي، خاصة بعد صرف النظر عن المباراة الودية خلال المعسكر والاكتفاء بالتدريبات البدنية والخططية.