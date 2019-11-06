شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب الأولمبي يحدد موعد مران المنتخب غدا على بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب السابعة مساء الغد الخميس، موعدا لمرانه الأخير علي ستاد بترو سبورت استعدادا لمواجهة مالي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتباراً من الجمعة المقبل وحتي ٢٢ نوفمبر الجاري، وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وتقرر أن يكون المران مفتوحاً لكل وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ومن المقرر، أن يعقد المدير الفني للمنتخب الأولمبي ورمضان صبحي قائد الفريق مؤتمراً صحفياً باستاد القاهرة في الواحدة والنصف ظهراً وينظم المؤتمر بمعرفة الكاف.

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