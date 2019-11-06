شكرا لقرائتكم أخضر "تحت 19 عاماً" يستهل تصفيات كأس آسيا بفوز على أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المنتخب السعودي تحت 19 عاماً، فوزاً على نظيره الأفغاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.

وأحرز أحمد الغامدي هدف الأخضر في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ويحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا 19 عاماً، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أوزبكستان التي تتزعم المجموعة، بعد فوزها على الهند، 2 - صفر.