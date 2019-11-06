شكرا لقرائتكم سولشاير: يونايتد لم يتعهد بالتعاقد مع لاعبين جدد في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‭‭ ‬‬قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إن النادي لم يتعهد بضم لاعبين جدد في يناير 2020 لصعوبة اختيار لاعبين مناسبين خلال فترة الانتقالات في منتصف الموسم.

واعترف سولشاير، الذي وافق على مغادرة ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز قبل انطلاق الموسم الحالي دون ايجاد بدائل، الشهر الماضي أن تشكيلته تعاني من غياب عناصر قوية خاصة بعد إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين.

وقال سولشاير للصحفيين قبل أن يحل بارتيزان بلغراد ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الأوروبي يوم الخميس "بالنسبة لضم لاعبين فإننا نفكر دائما على المدى الطويل. ربما نضم لاعبا أو اثنين في يناير. وربما لا يحدث شيء. نهتم أكثر دائما بفترة الانتقالات قبل الموسم الجديد. لا يمكن إبرام كثير من الصفقات الجيدة في يناير".

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ويحتل يونايتد صدارة المجموعة 12 في الدوري الأوروبي وقال المدرب النرويجي إنه يثق في لاعبيه الشبان لملء الفراغ بسبب غياب اللاعبين المخضرمين للإصابة.

وأضاف "رأينا بعض اللاعبين الشبان ينالون فرصة ويقدمون أداء جيدا. "أهدانا ميسون (غرينوود) الفوز وقدم براندون (وليامز) أداء رائعا في بلغراد، منحنا لاعبين آخرين فرصة اللعب وكانت الأمور رائعة. لا يمكنك أن تدفع بالتشكيلة المؤلفة من 12 أو 13 لاعبا طيلة الوقت".

لكن يونايتد يحتل المركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز وحقق ثلاثة انتصارات فقط في 11 مباراة. وقال سولشاير إن عودة بول بوغبا لاعب الوسط وثنائي الدفاع لوك شو وإيريك بيلي من الإصابة ستضيف الخبرة المطلوبة لتحسين ترتيب الفريق.

وأوضح "أعتقد أن هذا الفريق يتحسن أداؤه. وكلما أمضينا وقتا أطول مع بعضنا البعض كفريق كلما زاد معدل التحسن. أستطيع أن أرى هذا التحسن أكثر وأكثر. الفريق بحاجة إلى لاعبين من أصحاب الخبرات مثل بول. وعاد أيضا أنطوني (مارسيال). نأمل أن يعود لوك (شو) في أقرب فرصة. وسيعود ايريك قريبا.... بوغبا سيعمل خلال فترة التوقف الدولية ونأمل أن يعود في أوائل ديسمبر".