مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب بكأس الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد جميع مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفترة من الثامن وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى الكاف قرعة البطولة الافريقية في وقت سابق بمدينة الإسكندرية، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى والتي تضم كل من: الكاميرون، وغانا، ومالي، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من: كوت ديفوار، ونيجيريا، وجنوب افريقيا، وزامبيا.

هذا ويتأهل أول ثلاث منتخبات في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، بينما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع ملحق.

وتنقل المباريات على قناة تايم سبورت المصرية على التررد الأرضي، وقنوات بي ان سبورت الرياضية.

مباريات المجموعة الأولى.

الجمعة 8 نوفمبر

16:00 مصر vs مالي

19:00 الكاميرون vs غانا

الاثنين 11 نوفمبر

16:00 مالي vs الكاميرون

19:00 غانا vs مصر

الخميس 14 نوفمبر

19:00 مصر vs الكاميرون

19:00 مالي vsغانا

مباريات المجموعة الثانية

السبت 9 نوفمبر

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16:00 نيجيريا vs كوت ديفوار

19:00 جنوب افريقيا vs زامبيا

الأربعاء 12 نوفمبر

16:00 كوت ديفوار vs جنوب افريقيا

19:00 زامبيا vs نيجيريا

الجمعة 15 نوفمبر

19:00 كوت ديفوار vs زامبيا

19:00 نيجيريا vs جنوب افريقيا

مباريات نصف النهائي

الخميس 19 نوفمبر

16:00 أول المجموعة الأولى vsثاني المجموعة الثانية

19:00 أول المجموعة الثانية vsثاني المجموعة الأولى

مباريات المركز الثالث والنهائي

الجمعة 22 نوفمبر

15:30 الخاسران في مباراتي نصف النهائي

19:00 يتواجه الفائزان في مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد البطل