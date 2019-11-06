ظهر الفنان محمد رمضان، ضمن فريق نجوم إفريقيا ، بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين، محمد أبوتريكة ، ووائل جمعة ، ونادر السيد ، وخالد الغندور ، بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب. وتشهد مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء. وظهر رمضان وهو يرتدي تيشرت رقم واحد رغم أن حارس المرمي الكابتن نادر السيد يرتدي نفس الرقم. ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم إفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. Advertisements كما نشر خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق صورة لمنتخب نجوم إفريقيا عبر حسابه على "فيس بوك" قبل انطلاق المباراة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نجوم القارة السمراء بهدف أحرزه الكاميروني الشهير صامويل إيتو وقائمة منتخب نجوم أفريقيا شهدت وجود أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى. ويأتي البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يشارك في ودية نجوم أفريقيا "بـ "نمبر وان" بحوار أبو تريكة وجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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