أجمل هدف في كأس إفريقيا ضمن اسئلة اختبار "الفيزياء" في الجزائر









اسماء السيد - وجد أستاذ مادة الفيزياء بإحدى المدارس الثانوية في الجزائر في هدف الدولي الجزائري رياض محرز في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 موضوعا لأسئلة مادته للفصل الدراسي الأول من العام الجاري (2019-2020).

وكان استاذ المادة قد اختار الهدف الذي سجله محرز عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدور قبل النهائي امام نيجيريا ليكون اختباراً للتلاميذ، بحسب ما اورده تلفزيون "الجزائرية "، حيث تمحور السؤال حول السرعة التي احتاجتها الكرة لبلوغ مرمى الحارس النيجيري دون احتساب تأثير قوة الهواء، فيما كان الشق الثاني من السؤال قد طلب تحديد قوة الكرة بين موقع التسديد و نقطة وصول الكرة .

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وجاءت كافة اسئلة الاختبار مرتبطة بطريقة تنفيذ الركلة الحرة المباشرة ، سواء من حيث سرعتها او طول المسار الذي بلغته الكرة بين موضع التسديد وخط المرمى و غيرها من الاسئلة.

وتضمن الاختبار صورة لرياض محرز وهو يستعد لتسديد الركلة الحرة المباشرة التي ترجمها إلى هدف، ما منح المنتخب الجزائري ورقة الترشح للنهائي قبل ان يفوز على السنغال بهدف قاتل، ويتوج باللقب القاري، فيما اختير هدف محرز كأفضل هدف في البطولة.

يشار الى أن وجود اسئلة في الاختبارات التعليمية الرسمية يؤكد حالة الهوس التي بلغها الجمهور الجزائري بعد تألق "الخضر" في هذه البطولة، و إحرازهم اللقب القاري دون خسارة مع أداء فني متميز لم يسبق ان قدموه منذ مونديال 1982.

