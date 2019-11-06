دورتموند يسعى لاستثمار فوزه القاري في "كلاسيكر" ألمانيا









اسماء السيد - يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لاستثمار الفوز الذي حققه على إنتر ميلان الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مواجهة غريمه بايرن ميونيخ السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

وقلب الفريق "الأسود والأصفر" تأخره بهدفين أمام ضيفه إنتر ميلان في منافسات المجموعة السادسة للمسابقة القارية، الى فوز بنتيجة 3-2 في خلال 26 دقيقة، انفرد من خلاله بالمركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الإسباني المتصدر.

وعزز دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني، حظوظه في انتزاع إحدى بطاقتي التأهل الى دور الـ16 عن المجموعة التي تعد الأصعب في الدور الأول للمسابقة القارية هذا الموسم.

وفي تعليقه على الفوز، قال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواكيم فاتسكه "كان الشوط الثاني رائعا. هذا سيفيدنا كثيرا في مباراة السبت، نحن مستعدون لـ +الكلاسيكر+"، وذلك في إشارة الى اللقاء المرتقب مع بايرن السبت على ملعب الأخير "أليانز أرينا" في ميونيخ.

وعزز الفوز الثالث تواليا لدورتموند في مختلف المسابقات، معنويات لاعبيه قبل مواجهة الغريم البافاري الذي يعاني من سلسلة نتائج سيئة، دفعت إدارته الأحد الى إعفاء مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه.

وأتى الإعفاء غداة الخسارة المذلة أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5، في أسوأ نتيجة لبايرن في البوندسليغا منذ 2009، ما جعله يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة خلف دورتموند الثاني.

وسيتولى المساعد السابق لكوفاتش، هانز-ديتر فليك، مهام تدريب الفريق بشكل موقت الى حين تعيين مدرب أصيل.

ويسعى دورتموند إلى إستحضار فوزه الأوروبي إلى ملعب أليانز أرينا.

وقال لاعبه السابق سيباستيان كيل "إذا لعبنا كما لعبنا أمام إنتر مرة أخرى، فستكون لدينا فرصة جيدة في ميونيخ. نحن بحاجة مرة أخرى للكثير من القوة وللرغبة نفسها في تحمل المسؤولية".

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ورأى أن اللاعبين قدموا أداء جيدا الثلاثاء "وعلينا أن نلعب هكذا السبت".

وفاز دورتموند على بايرن أربع مرات وخسر ست مرات في آخر 10 مباريات بينهما، علما بأن الفوز الأخير لبوروسيا في "أليانز أرينا" بعود الى 26 نيسان/أبريل 2017 في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا (3-2).

وشهدت المباراة الأخيرة للفريقين في كأس السوبر الألمانية في آب/أغسطس الماضي، فوز دورتموند بثنائية نظيفة للإسباني باكو ألكاسير والإنكليزي جايدون سانشو.

وتعرض سانشو (19 عاما) ضد إنتر الثلاثاء لإصابة في الفخذ تهدد مشاركته في مباراة السبت، بينما غاب قائد الفريق ماركو رويس لتعرضه لإصابة في المباراة ضد فولسفبورغ (3-صفر) في الدوري المحلي السبت.

وقال ماتس هوملس مدافع دورتموند الذي عاد هذا الصيف الى صفوفه بعد ثلاثة مواسم أمضاها مع بايرن "الأمر يتعلق بمجاراتهم (بايرن)".

أضاف "منذ البداية (ضد إنتر) كنا نشعر بأننا سنفوز (...) وهذا هو بالضبط الشعور الذي يجب ألا نمنحه لبايرن".

وسيكون على هوملس ومدافعي دورتموند احتواء زميلهم السابق، مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 20 هدفا حتى الآن في 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأصبح ليفاندوفسكي (31 عاما) أول لاعب يسجل في أول عشر مباريات في الدوري هذا الموسم، ولديه 14 هدفا في البوندسليغا.

ويحمل نجم بايرن وألمانيا الغربية سابقا غيرد مولر الرقم القياسي في الدوري الألماني، مع 40 هدفًا في 34 مباراة (موسم 1971-1972).