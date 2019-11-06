يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر BeIN Sport HD 1 كورة ستار yalla shoot...

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر

يلا شوت ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر yalla live، مباراة ريال مدريد اليوم اونلاين، مباراة ريال مدريد كورة لايف، ستكون مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان HD1، بتعليق حفيظ دراجي، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر بدون تقطيع.

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يعاني ريال مدريد من تراجع كبير في المستوي الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط من 3 جولات خاضها الفريق في دور المجموعات حتى الىن، وقد فاز الفريق في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة، بينما يتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز خلال جميع مبارياته في دور المجموعات.

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