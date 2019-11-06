حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6/11/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6/11/2019 ، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها حصول اتحاد الكرة، علي موافقة الامن رسميا، من أجل حضور 10 الاف متفرج في لقاء منتخب مصر وكينيا يوم الاثنبن المقبل في تصفيات امم افريقيا 2021. رسميا.. 10 آلاف مشجع لمنتخب مصر أمام ليبيريا وكينيا تلقى اتحاد الكرة، موافقة الامن رسميا، على حضور 10 الاف متفرج في لقاء منتخب مصر وكينيا يوم الاثنبن المقبل في تصفيات امم افريقيا 2021. Advertisements صور.. المنتخب يخوض المران الأخير قبل ودية ليبيريا ببرج العرب اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا مساء الخميس.

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