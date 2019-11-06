تأهيل شيكابالا وجنش وعنتر فى حمام السباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خضع محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود عبدالرحيم جنش، ومحمد عنتر لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، لبعض التدريبات التأهيلية فى حمام السباحة، وذلك على هامش المباراة الودية التى يخوضها الفريق اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي.
وخاض شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الضامة، بينما استكمل جنش البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي عقب خضوعه لجراحة فى وتر اكيليس، كما اكتفى محمد عنتر ببعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في الركبة.
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