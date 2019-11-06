سوبر كورة .. طارق يحيى مرشح لتدريب نادي مغربي والزمالك صاحب القرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي طارق يحيى، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عرضا لتدريب أحد الأندية المغربية خلال الفترة الحالية. ويكشف سوبر كورة تفاصيل العرض المغربي المقدم لطارق يحيي حيث ينتظر فى الوقت الحالي القرار النهائي من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور لحسم الأمور بشكل رسمي. وعلم سوبر كورة، أن طارق يحيي طلب من النادي المغربي مهلة لحين حسم الأمور مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك. لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..

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