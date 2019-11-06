شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تخصص متطوعين لتسهيل دخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة تذكرتى المسئولة عن تسويق تذاكر بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، تخصيص متطوعين داخل ستاد القاهرة وستاد السلام، لتسهيل مهمة الجماهير فى الوصول إلى المقاعد الخاصة به خلال المباريات.

وتنطلق بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة الجمعة المقبل، ويلتقى منتخب مصر نظيره المالى فى مباراة الإفتتاح باستاد القاهرة فى تمام السابعة مساء.

Advertisements

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عن تواجد شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوري رئيس مجلس الإدارة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واستمرار العمل بالـFAN ID الذى تم استخدامه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 ، للدخول به مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنطلق الجمعة المقبلة حتي 22 نوفمبر من الشهر الجاري و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت فتح باب حجز التذاكر لحاملي بطاقات المشجعين FAN ID، إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب فى استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.



ويبدأ منتخب مصر الأولمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.