شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى بعد الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل بحضور كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء ومقرر اللجنة أحمد نسيم، لمناقشة تقارير الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الثالثة فى المجموعات الثلاث، واتخذوا القرارات التالية:- * إيقاف أيمن أبو المجد المدير الفنى لمالية كفر الزيات مباراة وتغريمه 500 جنيه بسبب اعتراضه على التحكيم فى لقاء فريقه أمام فاركو Advertisements * إيقاف هشام الدسوقى مدرب النصر مباراة وتغريمه 500 جنيه بسبب الإعتراض على التحكيم فى مباراة فريقه أمام منتخب السويس * إيقاف سمير فكرى لاعب الداخلية مباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام الزرقا * إيقاف محمود عماد لاعب بتروجت مباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء سيراميكا كليوباترا ، وإيقاف حسنى ذكى لاعب الأخير مباراة للحصول على الإنذار الثالث فى نفس المباراة .

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