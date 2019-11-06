شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة ينشر صورة تجمعه بالنجم محمد رمضان على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وائل جمعة لاعب الأهلي السابق ، صورة تجمعه مع الفنان المصرى محمد رمضان، خلال مباراة كرة القدم التى جمعت نجوم أفريقيا ونجوم العالم التى انتهت بفوز نجوم أفريقيا بهدف صاموئيل إيتو بالعاصمة المغربية الرباط . وتحتفل المغرب بالذكرى الـ 44 لعيد المسيرة الخضراء هذا العام، وبهذه المناسبة قامت اللجنة المنظمة للاحتفالية بدعوة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييجو آرماندو مارادونا” بالإضافة إلى نجم الكرة البرازيلية وأسطورة برشلونة “رونالدينيو” ومواطنه “ريفالدو”، وأسطورة البرتغال وريال مدريد “لويس فيجو” للعب مباراة خيرية أمام منتخب نجوم أفريقيا. ضمت قائمة منتخب نجوم أفريقيا أساطير القارة السمراء على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى. Advertisements يأتي البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.

محمد رمضان

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