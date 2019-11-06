شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة يومين.. ويستأنف تدريباته السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل.
وفاز الزمالك اليوم على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد، سجلهما المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات ددور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل و حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمد حسن ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي و يوسف اوباما وعمر السعيد.
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