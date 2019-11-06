شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتخب يخوض المران الأخير قبل ودية ليبيريا ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا مساء الخميس.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الليبيري في السادسة من مساء الخميس على استاد برج العرب في لقاء ودي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

واكتملت صفوف الفراعنة وبات عدد اللاعبين 21 لاعبا بعد انضمام كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش بجانب أيمن أشرف لاعب الأهلي للتدريبات التي شهدت جدية وحماس من جانب اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.



منتخب مصر



منتخب مصر يتدرب ببرج العرب

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جهاز منتخب مصر



محمد بركات



منتخب مصر



منتخب مصر



منتخب مصر



منتخب مصر



منتخب مصر



منتخب مصر



