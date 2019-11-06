شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل. للتعرف على مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، اضغط هنا

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